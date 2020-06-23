سفينة فضاء روسية جديدة بقدرات خاصة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن كبير المصممين لتطوير جيل جديد من مركبات النقل المأهولة، إيغور خاميتس، أن السفينة الفضائية الجديدة "أريول"، تتمتع بقدرات خاصة حيث ستتمكن من الهبوط في المحيط في حال وقوع حادث عند الإطلاق.

وأشار كبير المصممين إلى أنه بعد هذا الهبوط غير الطبيعي، سيكون رواد الفضاء قادرين على انتظار رجال الإنقاذ بأمان لمدة تصل إلى يومين.

وقال خاميتس لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية: "المركبة التي تمت إعادتها تستطيع الطفو بشكل جيد. في حالة الهبوط على الماء، يجب على الطاقم انتظار فريق البحث والإنقاذ، حيث تسمح معدات الاتصالات والمجمع الموجود على متن السفينة التي تم إرجاعها بالاتصال اللاسلكي لمدة 48 ساعة".

في الوقت نفسه، قال المطور إنه لم يتضح بعد من وكيف سيتم إنقاذ رواد الفضاء في هذه الحالة، وسيتم الانتهاء من إنشاء مثل هذا المجمع في عام 2021.

ووفقًا لمعلومات أولية، ستبدأ أول رحلة للسفينة في عام 2023 على الصاروخ الناقل "أنغارا-أ5" من محطة فوستوشني الفضائية.

في عام 2024، يتم التخطيط لجعلها غير مأهولة، وفي عام 2025 ستكون الرحلة المأهولة للسفينة إلى محطة الفضاء الدولية.

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