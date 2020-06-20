رئيس بلدية مدينة بلجيكية يتعرض للطعن في رقبته

المصدر: بروكسل - أ ف ب

ذكرت النيابة العامة في مدينة بروج البلجيكية لوكالة فرانس برس أن رجلا طعن رئيس بلدية المدينة في رقبته السبت وتم اعتقاله بسرعة، مؤكدة بذلك معلومات أوردها الإعلام المحلي.

وقالت المتحدثة باسم النيابة سيلين دهافي إن رئيس البلدية ديرك دي فو (62 عاماً)، وهو محام أيضا، نقل إلى المستشفى للخضوع إلى عملية وحالته "مستقرة"، دون مزيد من التفاصيل. وأكدت أنه تم فتح تحقيق بتهمة "محاولة القتل" وأوكلت إلى قاضي تحقيق. ولم تقدم النيابة أي معلومات عن الرجل الموقوف.

ووفقا للمعلومات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام، وقعت الحادثة عند الظهر في مكتب المحامي أو بالقرب منه في منطقة سانت أندريه.

وكتبت صحيفة "هيت لاتست نيوز" على موقعها الالكتروني أن الفاعل قد يكون موكلا حالياً أو سابقاً للمحامي، "لديه تاريخ مع الأمراض النفسية".

ولم تكن النيابة العامة قادرة على تأكيد ذلك عند بعد الظهر. وأضافت دهافي لوكالة فرانس برس: "من السابق لأوانه قول أي شيء، نحن نحقق في الظروف".

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