السعودية: ضبط 6 مطلوبين بينهم متهمين في إطلاق نار

المصدر: الرياض – واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة أشخاص في العقدين الثالث والرابع من العمر، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.

وأضاف أنه تم ضبط 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبة مسروقة، بحوزة المطلوبين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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