رئيس الوزراء الهولندي ينتقد الشخصية الفلكلورية "بيت الأسود"

المصدر: ترجمة: عوض خيري( عن سي إن إن)

في ظل الاحتجاجات التي تجتاح أميركا وبعض دول العالم بسبب مقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، انتقد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي الاحتفال الهولندي التقليدي الذي يرتدي فيه المشاركون قناعا أسودا وملابس سوداء لتصوير الشخصية المسماة في الفلكلور "زوارتي بيت" أو "بيت الأسود"، لكنه لن يذهب إلى حد حظرها.

وأدلى روتي بهذه التصريحات في البرلمان أول من أمس، حيث خرج المتظاهرون المناهضون للعنصرية في جميع أنحاء هولندا إلى الشوارع احتجاجا على وفاة فلويد. وقد نظمت هذه الاحتجاجات جزئياً جماعة رفعت شعار "بيت الأسود تقليد عنصري".

وفي هذه المناسبة، عادة ما يرتدى الهولنديون من أصحاب البشرة البيضاء، قناعا أسود وشعر مستعار يشبه الشعر الأفريقي، وأحمر شفاه بلون أحمر وأقراط، وغالبًا ما يكون جزءًا من احتفالات سانت نيكولاس الهولندية في ديسمبر.

واشتهرت هذه الشخصية في كتب للأطفال في القرن التاسع عشر، ولا تزال نفس الشخصية تظهر في كرنفالات الشوارع وعلى التلفزيون الهولندي. لكن هذه الشخصية تعرضت لانتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب ملامحها العنصرية.

وقال روتي خلال مناظرة برلمانية في وقت متأخر من الليل: "لقد خضعت آرائي أنا أيضًا لتغييرات كبيرة بشأن بلاك بيت" ويضيف: "أنتمي أيضا إلى تلك المجموعة التي قالت بلاك بيت هو ببساطة تقليد عنصري".

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