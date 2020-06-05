عودة صلاة الجمعة لمساجد السعودية عدا مكة المكرمة

المصدر: الرياض - د.ب. أ

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في المساجد السعودية بعد توقفها في 13 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها السلطات في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

وفتحت الجوامع والمساجد السعودية، والبالغ عددها حوالي 90، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال المصلين، لتأدية صلاة الجمعة في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، ما عدا مكة المكرمة.



وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،وجه جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن «ألإخزاءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا».

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