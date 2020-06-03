انفجار وحريق هائل في مصنع كيماويات بالهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ذكر مسؤولون أن ثمانية عمال على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 74 آخرين في انفجار جراء حريق هائل في مصنع كيماويات في غرب الهند اليوم الأربعاء.

جرى نقل نحو خمسة آلاف شخص في القرى القريبة من المصنع في مقاطعة بهروتش بإقليم جوجارات إلى مناطق أكثر أمنا كإجراء احترازي.

وقال إم دي موديا رئيس المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توفى ثمانية عمال بعد الانفجار الذي وقع بحاوية مذيبات بمصنع الكيماويات الزراعية".

ونقلت فرق الإنقاذ العمال المصابين إلى المستشفى حيث كانت حالات بعضهم خطرة.

وقال موديا: "جرى إجلاء القرويين لأن الانفجار وقع على مقربة من بعض الكيماويات السامة المخزنة. الحرائق الكيميائية خطرة للغاية لأن الغاز السام يمكن أن ينتشر في منطقة واسعة".

وغطى الحريق المصنع واستغرق الأمر نحو خمس ساعات من 12 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.

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