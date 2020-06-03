ترقباً لإعصار قوي.. شوارع أكبر المدن الهندية "مهجورة"

المصدر: مومباي - رويترز

خلت شوارع مدينة مومباي، اليوم الأربعاء، من المارة، مع اقتراب إعصار يندر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانا وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه جائحة فيروس كورونا.

وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي، إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن الإعصار سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".

وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتي مهاراشترا وجوجارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعادل إعصارا من الفئة الأولى.

وسجلت مومباي، العاصمة المالية للهند، والمناطق المحيطة بها نحو 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1700 وفاة.

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