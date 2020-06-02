"الطفلة كورونا".. ولدت داخل مستشفى حجر في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رزقت مريضة مصرية بفيروس كورونا المستجد، بأول مولودة لها، بعد تأخر عن الإنجاب دام 11 عاما.

وخضعت المريضة لجراحة ولادة قيصرية داخل مستشفى حجر كفر الدوار الشاملة، في محافظة البحيرة المصرية، بحسب موقع "مصراوي".

وقال اختصاصي النساء والتوليد، الدكتور محمد الشاذلي: "وصلت الأم محولة من حميات إيتاي البارود بعد ثبوت إيجابية التحليل وهي تعاني من انفجار مبكر في جيب المياه، وأجرينا الولادة القيصرية فورا وبدون تردد، والسيدة وطفلتها في حالة جيدة".

وأضاف الطبيب: "عقب الولادة سادت حالة فرحة كبيرة وصاح بعض المتواجدين مخاطبين الأم سموها كورونا، وأخبرتهم السيدة بالتفكير في الأمر ولكن القرار بعد التشاور أولا مع أسرتها حول الاسم".

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