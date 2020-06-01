تحذير سعودي بشأن معقم لليدين

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين على أرضها من استعمال نوع محدد لمعقم اليدين، وسط انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية في بيان لها إن منتج معقم اليدين "كوزمو" يحتوي على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمة.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب معقم اليدين المذكور من الأسواق ومنع تداوله، كما دعت المستهلكين إلى عدم استخدامه وإعادته لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة المدفوعة.

⁧#الغذاء_والدواء⁩ تحذر من منتج معقم اليدين "Hand Sanitizer Spary (Cosmo)” لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

⁧#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/20hfAW8XAP — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 1, 2020

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