أشعة سينية تكشف ظهور "كورونا" في أوروبا منذ نوفمبر الماضي

المصدر: ترجمة: مكي معمري "يورو ويكلي نيوز"

قام الدكتور في مستشفى ألبرت شفايتزر في كولمار، شمال شرق فرنسا، ميشيل شميت، وفريقه من الباحثين، بفحص آلاف الأشعة السينية، من أواخر عام 2019، وتمكنوا من تحديد مسحتين كانتا "مشابهتين" للغاية مع أعراض "كوفيد 19".

وتم تحديد عمليات أخذ الأشعة بين 16 نوفمبر و18 نوفمبر، لتطلق نظريات جديدة حول توقيت وصول "كورونا" إلى أوروبا، لأول مرة، إذ يواصل العلماء بحثهم عن "المريض صفر".

وتأتي نتائج الفريق الفرنسي، بعد أسابيع فقط، من كشف الطبيب الفرنسي الدكتور إيف كوهين، الذي يرأس أقسام الإنعاش في العديد من المستشفيات في باريس، أنه وجد اختباراً إيجابياً لفيروس كورونا، في 27 ديسمبر.

وقال فريق الدكتور كوهين، الذي أعاد اختبار عينات الفيروس التاجي والإنفلونزا التي كانت السلبية لـ 24 مريضاً، إن النتائج التي توصل إليها أكدت أن الفيروس كان في فرنسا قبل الإبلاغ عنه رسمياً.

وكانت الأشعة السينية من بين ما يقرب من 2500 من الأشعة، التي حللها فريق شميت، والتي أظهرت أن الفيروس كان في فرنسا قبل أول حالة تم الإبلاغ عنها في 24 يناير. ومن المفهوم أن دولاً أخرى تبحث، الآن، أيضاً، في نفس المسألة، وقد يكون تفشي الفيروس في إيطاليا، بدأ في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد أصلاً.

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