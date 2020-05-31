ميركل تفضل أن يكون التباعد بينها وترامب أكثر 20 مليون قدم

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن ذي برنت

يبدو أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل لا تفضل فقط أن تبتعد سياسيا عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإنما أيضا صحيا، فقد أكدت في إجابتها عن اسأله الصحافيين أنها تفضل أن تكون على بعد أربعة آلاف ميل من شخص يتحدث كثيرا وبصوت عال، لئلا تتعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهذا الشخص بالطبع هو ترامب، الذي رفضت دعوته لحضور قمة "الجي 7 " في واشنطن. وتقول أن رفضها مبني تماما على العلم.

وقالت للصحافيين "لقد أوصى علماء الأوبئة بأنه من أجل أن يكون المرء آمنًا، يجب عليه أن يبتعد اجتماعيا مسافة ستة أقدام" وتضيف "من المنطقي أن أكون أكثر أمانًا حتى لو اضطررت أن ابتعد مسافة اجتماعية بمقدار واحد وعشرين مليون قدم".

وقالت ميركل إنها تتخذ إجراءات حذرة للغاية بشأن التواصل الاجتماعي بينها وبين ترامب بسبب "الخطر الذي يمثله كونني سأكون قريبة من شخص يتحدث بصوت عالٍ ومتواصل". واسترسلت "فمه يشبه خرطوم يرش الماء".

وعندما سئلت عما إذا كانت ستعيد النظر في زيارة البيت الأبيض إذا وافق ترامب على ارتداء قناع، قالت: "من الواضح أن ترامب بقناع أفضل كثيرا من ترامب بدون قناع، ولكن لا أوافق في الوقت الحالي لزيارة البيت الابيض".

وأضافت الزعيمة الألمانية أنها قد ترغب في القيام برحلة إلى المكتب البيضاوي إذا "تغيرت الأحداث على الأرض" على الأرجح في يناير 2021.

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