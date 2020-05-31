ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب.. والنيابة المصرية تتدخل

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أثار تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في مصر بعد أن أظهر قيام شابين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب مفترس على سطح منزل بمدينة قليوب.

وقد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس متهمَيْن أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرض ونشر وإذاعة مقطعا مصورا عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به، واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت رواج مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي أثار غضب رواده؛ تلقت بشأنه عدة بلاغات ضد من صوره ونشره لتضمنه سخرية من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه خلال إرهابه باستثارة كلب للنباح والوثب عليه والطواف حوله.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من تحديد اثنين من ذوي المجني عليه هما اللذان ارتكبا الواقعة، وبضبطهما وعرضهما على النيابة العامة أنكرا ما نُسب إليهما، وقرَّرا بحدوث الواقعة منذ شهرين مضيا، والتي بررها أحدهما بأنها مزاحًا مع المجني عليه، وأثناء ذلك صوَّرَ أحدُ الأهالي -مجهول لديهما- الواقعة، ثم تداول المقطع بين الناس حتى انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



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