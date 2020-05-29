نيزك ضخم يرتطم بالأرض بين تركيا وأرمينيا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي أكسبريس

شوهد نيزك خلال عبوره سماء أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يشاهد أشخاص هذا الجسم المرعب وهو يرتطم بالأرض في منطقة ما بين أرمينيا وتركيا.

ويمكن مشاهدة ارتطام النيزك بالأرض التي تم تصويرها بالفيديو ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هبوطه قبل اصطدامه بالأرض.

ويظهر تسجيل الفيديو لحظة ارتطامه بالأرض وظهور لمعان كبير جدا في السماء.

وتم نشر أحد تسجيلات الفيديو الذي صوره شخص أرميني يدعى أرمان ابراهاميان وتم نشره على «فيس بوك» من قبل رئيس خدمات مراقبة الأرصاد الجوية غاجيك سورينيان.

ووصف سورينيان الجسم الذي تم تصويره بانه «نيزك كبير» وقالت إذاعة أرمينيا الحكومية انه تمت مشاهدة نيزك يلمع في السماء.

وذكر مراقبو النيازك في تركيا أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي في الساعة 8:30 مساء. وأكد مسؤولو الشرطة في مدينة طرابزون التركية المطلة على البحر الأسود ظهور النيزك ووصفه العديد من شهود العيان بأنه كان «كرة من اللهب».



وشوهد أيضا عبر مناطق عدة في شمال تركيا مساء الأربعاء وفق ما ذكرته صحيفة ديلي صباح التركية.

وقال شهود عيان إن النيزك شوهد في أماكن تركية عدة. وقال أوزان أونسلان من جامعة إيجة التركية والذي يترأس مشروع متابعة النيازك في تركيا إنه كان «نيزكا نموجياً» وأضاف «شوهد النيزك وهو قادم من مدينة أارزوروم باتجاه أرتفين وربما أنه سقط في سوتشي أو جورجيا.

ووفق تقيماتنا الأولية نعتقد أنه ربما سقط في البحر».



وقال أونسلانا ان وكالة الفضاء الأميركية ناسا لم تصدر لنا أي تحذير بشأن هذا النيزك.

ولايزال الباحثون الأتراك على اتصال مع وكالة الفضاء الأميركية منذ يوم ألأربعاء لتحديد طبيعة كرة اللهب هذه.



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