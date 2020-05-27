مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بالسعودية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

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