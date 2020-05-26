10 مليارات دولار للبحث عن علاج ولقاح "كورونا"

المصدر: بروكسل - رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، اليوم الثلاثاء، إن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار).

وأضافت على تويتر: "نتيجة عظيمة.. الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية الذي تقوده المفوضية الأوروبية".

وكانت حملة التمويل، التي نأت الولايات المتحدة بنفسها عنها، قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميين ومؤسسات أخرى في الرابع من مايو الجاري عندما تم إطلاقها.

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