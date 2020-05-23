50 حريق في روسيا.. و29 طائرة تكافح النيران

المصدر: موسكو - د ب أ

يكافح رجال الإطفاء في روسيا، أكثر من 50 حريق غابات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 8000 هكتار، ويقوم أكثر من 1300من أفراد خدمات الطوارئ بالمشاركة في عمليات إطفاء النيران، مع دعم 29 طائرة من الجو.

وكان قد تم إخماد العديد من الحرائق في الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تغير الطقس، ومع ذلك، ووفقًا لمعلومات سابقة من السلطات، فقد تم احتراق مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات. وتضررت سيبيريا، وخاصة المنطقة المحيطة ببحيرة بايكال، بشكل خاص.

ووفقاً لوزارة البيئة الروسية، فإن حوالي 70 في المئة من الحرائق اندلعت بسبب الإهمال من جانب الأشخاص، وإقامة المخيمات، حيث يتم اشعال النار وهو أمر محبوب في روسيا ، وتخرج هذه النيران عن نطاق السيطرة كل عام. وفي الربيع غالبًا ما يتم إشعال النار في العشب الجاف في المناطق الريفية، وتندلع حرائق أكبر أيضاً في هذه المناطق.

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