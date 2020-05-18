أول دولة عربية تسمح لـ"متعددي الزوجات" بالتنقل في زمن "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

سمحت دولة الكويت لمتعددي الزوجات، أمس الأحد، بالتنقل أثناء حظر التجول الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، رابطاً إلكترونياً لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له. وقالت إن "التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه".

وذكرت مصادر لموقع «الجريدة» الكويتي أن الرابط الإلكتروني مرتبط بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج، مبينة أن استخراج التصاريح مفتوح طوال الأسبوع ولكن مرتان باليوم الواحد بواقع تصريح للذهاب للزوجة وتصريح آخر للعودة منها.

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