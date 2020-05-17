بريطانيا: استجواب رجل تسبب في وفاة امرأة "بَصق" عليها

المصدر: لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية إن الضباط استجوبوا مشتبها به بشأن واقعة وفاة عاملة بالسكك الحديدية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن بصق عليها الرجل قائلا إنه حامل للفيروس.

وقال اتحاد العاملين بالسكك الحديدية إن بيلي موجينجا (47 عاما) التي تعمل بمكتب التذاكر في محطة قطارات فيكتوريا، إحدى أزحم المحطات في لندن، كانت تؤدي عملها في مارس الماضي عندما بصق عليها رجل قال إنه يحمل فيروس كورونا المستجد وسعل في وجهها ووجه زميلة لها.

ومرضت المرأتان بعد بضعة أيام ونقلت موجينجا، التي تعاني من مرض تنفسي، إلى مستشفى ووضعت على جهاز تنفس صناعي. وتوفيت يوم الخامس من أبريل بعد 14 يوما من واقعة البصق.

وقالت متحدثة: "جرى استجوابه اليوم الأحد بحذر في مركز شرطة بلندن، وسيستمر المحققون في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن وفاة موجينجا، وهم أم لابن في الحادية عشر من عمره، مأساوية، مضيفاً: حقيقة أنها تعرضت للاعتداء أثناء قيامها بعملها مروعة".

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