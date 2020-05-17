حالة نادرة جداً.. فرنسية تنجب 6 توائم في زمن «كورونا»

المصدر: ترجمة مكي معمري - عن لوفيغارو

في حالة نادرة جداً، وفي زمن الجائحة، أنجبت سيدة فرنسية، من ستراسبورغ، شمال شرق فرنسا، ستة توائم.

وتم تعبئة 30 شخصاً، بين طبيب وممرض، لهذه الولادة غير العادية، لخمس فتيات وصبي.

وولد الأطفال الست، بعد 24 أسبوعا و6 أيام، ما يجعلهم «سابقون لأوانهم جداً».

وتمت الولادة بعملية قيصرية، استغرقت بضع دقائق، ويزن الأطفال ما بين 630 و730 جراماً.

وقد أدخلوا جميعا إلى وحدة إنعاش حديثي الولادة، وسيقضون أشهراً في المستشفى.

وقال مصدر طبي، «كنا حريصين للغاية، فهي حالة تطلب خبرة كبيرة لفريق عالي الأداء، في مستشفى هوتبيي»، مشددا على أنه تم حشد ما يكفي من الأطباء والممرضين لهذه الولادة غير العادية.

وأصر هذا المصدر على أنه «رغم جائحة كورونا، كانت هذه الفرق قادرة على التعبئة».

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