"الكحول المغشوش" يقتل 23 شخصاً في جنازة بالمكسيك

المصدر: بويبلا - أ ف ب

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد تناولهم كحولا مغشوشا خلال جنازة في ولاية بويبلا في وسط المكسيك، على ما قال مسؤولون محليون.



وقال ديفيد منديز وهو مسؤول بارز في ولاية بويبلا للصحافيين: "هناك 23 ضحية حتى الآن. نحن نراقب الوضع. نعلم أنهم تناولوا المشروب في نهاية هذا الأسبوع خلال جنازة حضرها نحو 80 شخصا".

وحدث هذا التسمم الهائل في تشيكونكواتلا على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال شرق مدينة مكسيكو حيث هرع المرضى الذين يعانون من الصداع والغثيان والقيء إلى خدمات الطوارئ في الساعات الأخيرة.

وكتب رئيس بلدية المدينة أرتيميو هيرنانديز غاريدو الذي نفى أن تكون موجة الوفيات مرتبطة بفيروس كورونا، على "فيسبوك"، قائلا: "لا تشربوا الكحول، يجب تحديد المشروبات المغشوشة وتبليغ المسؤولين".

وفي نهاية أبريل الماضي، توفي 21 شخصا في ولاية خاليسكو المكسيكية (غرب) بعد شرب الكحول المغشوش.

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