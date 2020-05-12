نائبة نسيت الميكروفون مفتوح.. ألفاظ نابية في البرلمان البريطاني !

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن إندبندنت)

سمع أعضاء مجلس العموم البريطاني، النائبة المحافظة عن منطقة ديربيشاير الجنوبية، هيذر ويلر، وهي تتلفظ بألفاظ نابية وتنطق بكلمات بذيئة، ووقع ذلك عندما انقطع إرسالها فجأة أثناء مخاطبتها مجلس العموم خلال اجتماع عن بعد بشأن فيروس كورونا، ويبدو أنها واجهت مشاكل فنية وحاولت معالجة جهاز الكمبيوتر الخاص بها ولكنه لم يعمل ونسيت أن الميكروفون كان مفتوحا، وأن الأعضاء يسمعونها بوضوح على الرغم من اختفاء صورتها من على الشاشة.

وأخبر نائب رئيس مجلس النواب، نايجل إيفانز، السيدة ويلر بأن البرلمان لا يزال بإمكانه سماعها وطلب منها مواصلة الخطاب. ولم يتم تسجيل تعليق عضوة البرلمان رسمياً، وبدلاً من ذلك أشار اليه سجل النصوص الرسمية للبرلمان، على أنه "انقطاع حدث في جهازها".

وجاء ذلك بعد أن سُمع وزير الصحة الويلزي، فوغان غيتنغ، وهو يشتم زميلة له ونسي ميكروفونه مفتوحا أيضاً في نهاية اجتماع عن بعد لمجلس الوزراء الشهر الماضي. وسمع جميع الأعضاء غيتنغ وهو يتلفظ بعبارات غاضبة ضد عضوة هاجمته في بداية اجتماع عبر تطبيق "زوم"، قائلا: " تبا لهذه المرأة؟" في إشارة إلى عضوة جمعية كارديف المركزية، جيني راثبون.

واعتذر النائب العمالي في وقت لاحق لزميلته، وأوضح لها أنه "محرج جدا" واعتذر للسيدة راثبون على تعليقاته.

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