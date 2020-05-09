بالفيديو.. رسالة لا تنسى من الشهيد "الأسطورة" أحمد منسي

استضافت إحدى القنوات التلفزيونية أسرة الشهيد المصري العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، الملقب بـ"الأسطورة" والذي تدور حول قصة حياته أحداث مسلسل "الاختيار" الذي يذاع خلال شهر رمضان الجاري، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.



وحكى "حمزة" نجل الشهيد موقفاً لن ينساه مع والده، كما حكت "منار" أرملة الشهيد عن ذكرياتها مع زوجها الراحل خلال استضافة الأسرة ببرنامج "كل يوم" على قناة "إكسترا نيوز"، وقالت: "كل كلامه كان رسائل، وكان يشعر أن حياته قصيرة، وقالي لي أنا واثق إني سايبكم لربنا".

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