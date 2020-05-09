جد بريطاني يستيقظ من غيبوبة "كورونا" ويسأل عن أخبار فريقه لكرة القدم

المصدر: ترجمة: مكي معمري "ديلي ريكورد"

أذهل بريطاني، يعشق كرة القدم، عائلته بعد أن استيقظ من غيبوبة استمرت خمسة أيام، بسبب فيروس "كورونا"، ليسأل عن نتيجة فريقه المفضل. وكان روس فينويك، 63 عاماً، قد قضى ستة أسابيع يصارع الفيروس القاتل، في وحدة العناية المركزة في المستشفى الملكي، في ادنبرة.



وبعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، دخل في غيبوبة، قبل أن تغلق المملكة المتحدة أبوابها. وعندما استيقظ الجد البريطاني، كان أحد الأشياء الأولى التي أراد معرفتها، هو نتيجة فريق "هيبس إف سي" المفضل لديه، غير مدرك أن الوباء أدى إلى إلغاء مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



وقالت قريبته، سيوبان آن: "كانت 6 أسابيع صعبة حقاً، ومتقلبة ومقلقة للغاية، ما مررنا به كان أشبه بالجحيم، لذلك لم يعرف روس أبدا عن الإغلاق أو أي شيء حتى الأسبوع الماضي."



وتابعت سيوبان: "أحد الأشياء الأولى التي قالها كانت (ماذا عن هيبس؟، وكيف هو هيبس؟ وهيبس لا يلعبون!".



وجلست إحدى الممرضات بجانبه وأخبرته ماذا يحدث في العالم، بعد غيبوبته؛ وكان فينويك يعرف أشياء جديدة من المحيطين به، كل يوم .



وتم تشخيص الجد المهووس بكرة القدم، قبل أكثر من 6 أسابيع، بإصابة في الجهاز التنفسي، من قبل طبيبه العام، في نهاية مارس. وعندما تدهورت حالته، تم تشخيصه بأنه مصاب بالفيروس التاجي، وتم نقله إلى المستشفى، في سيارة إسعاف.

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