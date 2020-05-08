بالفيديو.. حشود أمام المجمعات التجارية في الكويت بعد إعلان "الحظر الشامل"

تجمع أمام أحد الأسواق التجارية في الكويت.

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  • متابعات – سمير سعيد
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة عن تجمعات ضخمة وطوابير طويلة أمام المجمعات التجارية والمولات ومحلات بيع الأغذية في الكويت، ومقاطع فيديو لأشخاص يحاولون التسوق قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإعلام الكويتية على "تويتر" إن قرار تطبيق الحظر الشامل سيطبق اعتبارا من الرابعة مساء يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر ذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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