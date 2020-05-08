بالفيديو.. حشود أمام المجمعات التجارية في الكويت بعد إعلان "الحظر الشامل"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة عن تجمعات ضخمة وطوابير طويلة أمام المجمعات التجارية والمولات ومحلات بيع الأغذية في الكويت، ومقاطع فيديو لأشخاص يحاولون التسوق قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإعلام الكويتية على "تويتر" إن قرار تطبيق الحظر الشامل سيطبق اعتبارا من الرابعة مساء يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر ذاته.

الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020 وسوف تعلن تفاصيلة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل#وزارة_الإعلام_الكويت #الكويت pic.twitter.com/l5jwcIm1id — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 8, 2020

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