القبض على مواطن سعودي أساء لعامل بحجة دعوته إلى الإسلام

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلن الموقع الرسمي للأمن العام في المملكة العربية السعودية، أن شرطة حائل ألقت القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، بحجة دعوته إلى الإسلام.

شرطة حائل: القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة. pic.twitter.com/xDciqQym8e — الأمن العام (@security_gov) May 7, 2020

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وين أخلاق المسلم.. هذا حتى لو بيسلم بيعذر من أسلوب الوقح هذا pic.twitter.com/HCJHutS58l — عبدالرحمن في البيت 🇸🇦 (@a___bdulrahman) May 3, 2020

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