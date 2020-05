بالفيديو.. ضحايا حادث الغاز السام في الهند ملقون في الشوارع

تسبب تسرب غاز في مصنع LG Polymers بالقرب من مدينة فيساكاباتنام في ولاية أندرا براديش الشرقية في الهند، في موت عدة أشخاص ونقل المئات إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنفس.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مفزعة تظهر الضحايا وهم يرقدون على الأرض فاقدين الوعي في أعقاب المأساة، ولا يعرف مدى كونهم أموات أو أحياء.

وذكرت وكالة رويترز أن الحادث أودى بحياة 9 أشخاص على الأقل، نقلا عن الشرطة، في حين أفادت بعض المنافذ المحلية بأن زهاء 300 شخص أدخلوا المستشفى وأُصيب 5000 آخرون بالمرض. ومن بين الضحايا شخصان مسنان وفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث يعتبر الغاز، الذي يعتقد أنه الستايرين (Styrene)، شديد السمية عند استنشاقه بتركيزات عالية بما فيه الكفاية.

Gas leakage at a Pharma company in Visakhapatnam, causing panic among people. Administration start evaluation on surrounding villages. Casualty feared. #AndhraPradesh #chemicalleal pic.twitter.com/vi37sGD8bk