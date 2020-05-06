رجل ينجو بأعجوبة من الموت بلدغة "ثعبان" في أستراليا

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن ديلي ميل)

أصيب صاحب منزل في أستراليا بالرعب الشديد عندما تسلل ثعبان قاتل من فصيلة "إيسترن" من بالوعة حوض مطبخه.



ورصد مايكل هيليارد هذا الثعبان السام للغاية أثناء غسل الأطباق في منزله في درابر بمنطقة خليج موريتون. وقال هيليارد إن الثعبان خرج من البالوعة وكان على بعد بوصات من يديه.



أضاف: "لقد كانت مفاجأة مذهلة بالنسبة لي حين رفعت يدي بمجرد أن أحسست بملمسه". واتصل هيليارد بصائد الثعابين في بريسبان، ستيفن براون، الذي أكد أنه ثعبان من فصيلة "إيسترن" السامة. وهي مسؤولة عن كثير من الوفيات في أستراليا أكثر من أي زواحف أخرى. ومن المعروف أنها عدوانية، حتى الصغير منها لديها ما يكفي من السم لقتل شخص.



ولحسن حظ هيليارد، انزلق الثعبان إلى أسفل البالوعة مرة أخرى قبل أن يصل براون للأمساك به. واستدرك هيليارد: "كنت أحسبه ثعباناً عادياً لكن اكتشفت فيما بعد أنه مميت للغاية".

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