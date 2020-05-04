بالصور.. عودة الحياة إلى شوارع إيطاليا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بدأت إيطاليا، اليوم الاثنين، رفع قيود العزل العام، وسمحت لنحو 4.5 مليون شخص بالعودة إلى أعمالهم بعد أن قضوا قرابة شهرين في بيوتهم، كما سمحت أخيرا بالتئام شمل الأسر، وتواصلت أصوات حركة السيارات والحافلات والدراجات النارية بلا انقطاع بما يشير إلى زيادة حركة انتقال الناس إلى أشغالهم في الصباح لكن حركة السيارات لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعتاد قبل انتشار فيروس كورونا في فبراير الماضي.



وأتاحت القرارات الحكومية السماح للمصانع باستئناف تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة وإعادة فتح الحدائق بما يتيح للأطفال الفرصة للتريض وللأقارب الالتقاء مرة أخرى، لكن يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم كما أن أغلب المتاجر ستظل مغلقة حتى 18 مايو الجاري. ويمكن للمطاعم بيع منتجاتها للزبائن دون السماح لهم بالجلوس لتناولها. وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر.



وشهدت إيطاليا ما يقرب من 29 ألف حالة وفاة من جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، وهو ما يمثل ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وتباطأت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة اليومية بوتيرة أقل مما كانت الحكومة تأمله الأمر الذي دفع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتبني نهج حذر في رفع القيود.

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