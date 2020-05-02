احتجاز صاحب مصنع باكستاني لطباعته آيات قرآنية على كرات قدم

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

ألقت السلطات الباكستانية القبض على صاحب مصنع متهم بـ"طبع آيات من القرآن الكريم واسم النبي محمد، على كرات قدم".



وقع الحادث الذي أثار احتجاجات وأعمال شغب في إقليم البنجاب بوسط البلاد، في سيالكوت وهي مدينة زودت كأس العالم لعام 2018 بكرات القدم، وهي معروفة أيضا بتصدير السلع الرياضية.

وقال كبير المحققين أصغر علي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت: "المتهم محتجز لدينا وطلبنا من المجلس الحكومي لعلماء الدين تقييم القضية".

وجرى تنظيم مظاهرات في باكستان، أمس، بقيادة جماعات إسلامية في انتهاك لقيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقال كبير المحقيين أصغر على إن المظاهرات توقفت بعد اعتقال الرجل.

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