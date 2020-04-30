الليتر بـ 14 ألف دولار.. سوق سوداء لدماء متعافي "كورونا"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال تقرير نشره المعهد الأسترالي لعلم الجريمة، اليوم الخميس، إن دماء مرضى كوفيد-19 تباع على شبكة "الإنترنت المظلم" بآلاف الدولارات بزعم أنها تعطي المناعة من الإصابة بالوباء القاتل.

وذكر التقرير أن بعض البائعين على الشبكة، التي تسمح بإنشاء المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، يعدون المشترين بالحصول على بلازما مرضى كورونا مما يوفر الحصانة من الإصابة في المستقبل.

وكشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون الوباء عن طريق بيع مئات من المنتجات ذات الصلة بكوفيد-19 في 20 سوقا مختلفة على ما يعرف بـ “الإنترنت المظلم"(dark web).

واضافة لبلازما المصابين بفيروس كورونا، تبيع هذه الأسوق أيضا لقاحات مزعومة وأدوية واختبارات تشخيصية ومعدات حماية شخصية.

ووفقا لمجموعة "Vice" الإعلامية ومقرها نيويورك فقد وصل سعر اللتر الواحد من بلازما المرضى لنحو 21 ألف دولار أسترالي (ما يقارب 14 ألف دولار أميركي).

ويزعم البائعون أن هذه المنتجات تم الحصول عليها من أطباء حول العالم، وهي متاحة للتوصيل إلى المشترين الدوليين عبر موزع في السويد.

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