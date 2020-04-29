وفاة مصاب بـ"كورونا" نزع قناع الأكسجين ليلحق بزوجته المتوفاة

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ذي صن)

توفي الزوجين البريطانيين بيل دارتينال، 90 عاماً، وزوجته ماري، 81 عاماً، بصورة مأساوية نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيا في نفس اليوم بأحد المستشفيات البريطانية، بعد 60 عاماً على زواجهما.



وكان الزوجان اللذان قلما افترقا عن جهاز التنفس الاصطناعي في الجناح نفسه بمستشفى غلامرغان، وقالت ابنتهما "روزماري": "عندما قيل لأبي أن أمي قد ماتت، حاول سحب قناع الأكسجين عن وجهه، ورفض ارتدائه، ثم توفي بعدها بساعات".

وتوفي الزوجان في الجناح ذاته بفاصل 17 ساعة بينهما، إذ توفيت ماري في الساعة الثانية صباح يوم الاثنين الماضي، في حين توفي بيل في السابعة السابعة مساء من ذات اليوم.

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