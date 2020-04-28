بالفيديو.. التلفزيون السوداني يعتذر عن حادثة تقديم أذان المغرب قبل موعده

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني، لقمان أحمد، على حادثة تقديم آذان المغرب قبل موعده، الأحد الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني "التيار نت"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لقمان أحمد، أن نتيجة التحقيق في بث أذان المغرب، مساء الأحد، قبل عشر دقائق من موعده مما أدى لإفطار البعض، أكدت وجود خطأ فني مرتبط بالأجهزة الالكترونية.

وقال لقمان إن الكمبيوتر كان مبرمجاً لبث فاصل إعلاني قبل الأذان، لكن خللا تقنياً أدى لحذف الفاصل وبث الأذان.

ولم يوضح الإجراء الذي ستتخذه إدارة التلفزيون لضمان عدم تكرار الخطأ.

وفي السياق نفسه، قال لقمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي المصري عمرو أديب:" بالتأكيد عدد كبير من السودانيين فطروا على الأذان الخطأ، أنا شخصيا فطرت على هذا الأذان، لكن هناك عددا آخر يعتمدون على الأذان الذي يصدر بالمساجد".

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