"ماكدونالدز" توقف تناول الوجبات في جميع فروعها في اليابان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ماكدونالدز اليابان اليوم الثلاثاء توسيع تعليق تناول الوجبات في فروعها، وهو إجراء معمول به الآن في بعض المحافظات استجابة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، ليشمل جميع الفروع في اليابان.

وقال موقع "اليابان بالعربي" أن جميع الفروع وعددها 2900 من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في جميع أنحاء اليابان ستتوقف عن السماح للعملاء بتناول الطعام في الفروع ابتداء من الأربعاء وحتى 6 مايو.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من انتشار الفيروس حيث من المتوقع أن يأتي العديد من العملاء إلى المطاعم خلال عطلة الأسبوع الذهبي في أوائل مايو.

ستستمر مطاعم ماكدونالدز في تقديم خدمة التيك أواي وخدمات التوصيل.

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