النيوزيلنديون يتهافتون على مطاعم الوجبات السريعة بعد تخفيف «الحجر»

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن تشاينا مورننغ بوست

تزاحم النيوزلنديون في طوابير أمام مطاعم الوجبات السريعة اليوم الثلاثاء بعد تخفيف قيود الحجر الصحي الصارمة التي كانت مفروضة على الشعب النيوزلندي، والتي اعتبرتها رئيس الحكومة غاسيندا أرديرن بأنها ساعدت على تخفيف انتشار فيروس كورونا، في حين اندفع السكان في استراليا المجاورة إلى الشواطئ بعد أن خففت ولاية «نيو ساوث ولز» بعض القيود المفروضة على حركة السكان.

وعاد نحو 400 ألف شخص إلى عملهم بعد أن ألغت أردرن حالة التأهب القصوى، وخففت بعض القيود الصارمة على الحركة والتي أدت إلى إغلاق بعض المتاجر والمطاعم لعدة أسابيع. وقال عضو البرلمان النيوزلندي كريستوفر بيشوب في تغريدة على «تويتر» بعد أن نشر صورة لفنجان قهوة «يصعب علي شرح كم هي لذيذة هذه القهوة».



وتوقفت طوابير طويلة أمام مطاعم الوجبات السريعة في أوكلاند و ويلنغتون من ساعات النهار الأولى إذ أن السكان كانوا يتوقون لتناول الوجبات السريعة.

وخضع سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5ملايين نسمة إلى أكثر أنواع الحجر الصحي صرامة في العالم في التعامل مع وباء كورونا، حيث قررت رئيسة الحكومة أرديرن إغلاق معظم منشآت الدولة منذ 26مارس.

وقالت أرديرن، إن تلك الإجراءات آتت أُكلها. وأكدت نيوزيلندا وقوع 1122 إصابة بفيروس كورونا، بما فيها 19وفاة، وهي الأقل في العالم. وأضافت في مقابلة مع راديو نيوزيلندا «نستطيع القول بثقة إن المجتمع النيوزلندي خالي من وباء كورونا. و المهم الآن الحفاظ عليه بهذه الصورة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news