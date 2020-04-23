نسي اغلاق المايك.. مسؤول بريطاني يسب زميلته خلال اجتماع عبر الفيديو

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "الغارديان"

تلفظ وزير صحة ويلز، فوغان غيتنغ، بألفاظ جارحة في حق زميلته في الجمعية الوطنية بحزب العمال، جيني راثبون، معتقدا أنه أغلق المايكرفون بعد ان خاطب الجمعية عبر مؤتمر الفيديو، وسمع جميع الحضور الوزير وهو يقول "ما بال هذه المرأة؟" قبل ان يتذمر من أسئلة راثبون التي طرحتها في وقت مبكر من الاجتماع، والذي تم تنظيمه عبر موقع "زوم".

وحاولت رئيسة الجمعية، الين جونز، إنقاذ الموقف في الوقت الذي واصل فيه غيتنغ مسباته الصاخبة الموجهة لراثبون.

وقالت: "أعتقد أن فوغان غيتنغ بحاجة إلى إيقاف تشغيل الميكروفون"، ولكن بدون جدوى. وكررت عبارتها بقوة أكبر، "ينبغي إغلاق الميكروفون". قبل أن تنقطع جلسة الاستماع الافتراضية.

وشاهد البعض أعضاء الجمعية على موقع الاجتماع وهم يتفاعلون بشيء من الصدمة والضحك. بعد ذلك، دعا حزب بليد سميرو المعارض، غيتنغ إلى تقديم استقالته من الحزب.

وقبل ساعات من ذلك، انتقد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، غيتنغ لتعامل حكومة ويلز مع الوباء بأسلوب غير مسؤول.

وفي وستمنستر، استضاف البرلمان أول جلسة هجينة، أمس الأربعاء، حيث تفاعل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع عدد قليل من النواب في مجلس العموم والعديد منهم اتصلوا من منازلهم.

وخلال جلسة استماع للجنة الاتصال الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة، حاولت نائبة عن حزب العمال توبيخ الحكومة لفشلها في طرح موجات النطاق العريض فائق السرعة عندما انقطعت فجأة موجات النطاق العريض الخاص بها.

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