سياسيون ماليزيون ينتهكون أنظمة الحجر الصحي

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن تشاينا مورننغ بوست)

انتهك سياسيون في ماليزيا القيود الحكومية المفروضة على التجمعات والتنقل ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما أثار غضب العامة الذين اتهموهم بالكيل بمكيالين.

وفي الأسبوع الماضي أثار نائب وزير الصحة الماليزي نور عزمي غزالي ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة في موقع "فيس بوك" له ولسياسيين آخرين يتناولون الطعام مع نحو 30 طالبا.



وتساءل مستخدمو التواصل الاجتماعي عن السبب الذي يجعل غزالي ينتهك أنظمة الحجر الصحي والتي فرضت في 18مارس الماضي وتمنع الزيارات الاجتماعية. واضطر غزالي لاحقا إلى إزالة الصورة والاعتذار.



وفي الأسبوع ذاته، شوهد نائب وزير التنمية الريفية داتوك عبدالرحمن منتهكا أنظمة التباعد الاجتماعي عندما كان يحضر حفل عيد ميلاد. ودافع الرجل عن الحفل وقال إن "مجموعة من الأشخاص حضروا إلى بيته بصورة مفاجئة، ولم يرد طردهم من المنزل".



وأثارت هذه الحالات غضب العامة الذين رفضوا ازدواج المعايير في التعامل، ففي الوقت الذي يواجه فيه الأشخاص العاديين عقوبات قاسية، تتراوح مابين دفع غرامة تصل إلى ألف رينغت (228دولار) أو السجن، إلا أن المسؤولين كان يخرجون من المشكلة بمجرد تقديم اعتذار غير مقنع.



واتضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم توقيف نحو 15924شخص لانتهاكهم أنظمة عدم التنقل، التي تعمل الشرطة على فرضها عن طريق نشر المئات من حواجز الطرق إضافة إلى عمليات التفتيش المباغتة. وأعلنت الحكومة في الوقت ذاته أنه سيتم إنشاء نحو 13مركز اعتقال مؤقت لحبس المذنبين بانتهاك أنظمة الحجر الصحي.



وحذر وزير الدفاع الماليزي اسماعيل صبري يعقوب الأسبوع الماضي السياسيين أن لا يتوقعوا معاملة خاصة لقاء انتهاكاتهم لأنظمة الحجر وعدم التنقل، وقال: "لا أحد فوق القانون"، في حين أكد قائد الشرطة في ماليزيا عبدالحميد بدور أن جميع الحالات سيتم التحقيق فيها بصورة متساوية.