"لا تقتربوا مني" ... لص يدعي الإصابة بـ"كورونا" لسرقة متجر سجائر

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "سات سير سات"

يتكيف المجرمون، أيضًا، مع الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس "كورونا". ولتسهيل السرقة في متجر للتبغ في "كاني سور مير"، هدد أحد اللصوص عمال متجر تبغ محلي بأنه مصاب بالفيروس التاجي.

وصرخ اللص، الذي يبدو في الثلاثينات من العمر، بأعلى صوته "لا تقتربوا مني"، مدعيا أنه مصاب بفيروس "كوفيد 19" في البلدة القريبة من مدينة "نيس"، جنوب فرنسا. وكان شريكه، الذي دخل المتجر قبله، قد قام بدوره وحمل ما يستطيع من سلع، حسبما أفاد به زوجان لصحيفة يومية محلية، كانا في المكان ساعة الحادث.

ويقول عامل في المحل، إن الرجل الذي قال إنه مريض طلب منه التنحي قائلاً: "لا تقترب مني".

وبينما كان يحاول أن يقف خلف الشباك، كان شريكه يحاول الاستيلاء على أكبر كمية من علب السجائر.

ولكن ابنة الزوجين عرقلت مهمة اللصين، وفي نهاية المطاف فر المعتدين وحاولوا ألا يتركوا أثرا وراءهما، ولكنهما لم يغادرا خاليا الوفاض.

ووفقا لشهود العيان فإن المشتبه بهما، قد لاذا بالفرار على متن سيارة صغيرة. ويقول أحد القائمين على المحل، إنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة، موضحاً: "لقد بدأنا هذا العمل قبل ثلاث سنوات، وتعرضنا بالفعل لسرقات بالحيلة، لكنها المرة الأولى التي هددنا فيها أحد بنقل العدوى".