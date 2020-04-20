بالصور.. اليونانيون يشوون الخراف في الشرفات في «زمن الكورونا»

المصدر: أثينا - رويترز

احتفل اليونانيون في أثينا الأحد بعيد القيامة بعيدا عن أحبائهم ومساقط رؤوسهم بسب إجراءات عزل صارمة هدفها الحد من انتشار فيروس كورونا لكنهم تمكنوا من الاستمتاع بتناول لحوم الخراف المشوية وهو جزء من تقاليد العيد.

وحظرت السلطات اليونانية التجمعات الأسرية الكبيرة والصلاة في الكنائس في أسبوع عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس والذي ينتهي الأحد.

وفي الأسبوع الماضي ضاعفت السلطات الغرامات على كل من يحاول بمختلف أنحاء البلاد السفر بسيارة دون سبب خطير.

والتزم اليونانيون بالقيود وقضوا اليوم مع أفراد أسرهم في البيوت وقاموا بشي الخراف في الشرفات وتناولوا وجبة العيد التقليدية.

وقال فاسيليس كورتيليس (62 عاما) من شرفة بيته في أثينا وهو يشوي الخروف «اشترينا الخراف وأرسلناها إلى جزيرة كورفو لنذهب ونحتفل بعيد القيامة مع أقاربنا لكن فيروس كورونا جاء ونحن قعود هنا».

وسجلت اليونان عددا منخفضا نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى السبت 2235 إصابة من بينها 110 وفيات.