ممرضة أسترالية انشغلت بمحاربة "كورونا" فحجزت السلطات سيارتها !

المصدر: ترجمة: مكي معمري "هيرالد صن"

اشتكى عاملون في مستشفيات ملبورن الأسترالية من حجز السلطات المحلية لسياراتهم، ويقول جنود خط المواجهة في المعركة ضد فيروس "كورونا"، إن ذلك يحدث أثناء عملهم الإضافي في المستشفيات.

وفي ذلك، تقول الممرضة سام كاميرون، إنها اضطرت إلى دفع أكثر من 400 دولار أسترالي، لاستعادة سيارتها بعد حجزها أثناء عملها لساعات إضافية، الأسبوع الماضي. وقالت الممرضة إنها صادفت عاملين آخرين في مكان حجز السيارات، ينتظرون استلام سياراتهم، أيضًا.



وقالت كاميرون إن سيارتها كانت متوقفة في شارع "ألبرت ستريت"، شرق ملبورن، وكانت ستعودة إلى سيارتها قبل الساعة ال4 مساءً؛ لكنها أُجبرت على العمل لساعات إضافية بسبب تدفق المرضى، وبعد انتهاء نوبتها، وجدت أن سيارتها قد تم حجزها وأخذها بعيداً.



قالت الممرضة الأسترالية إن الغرامة كانت أكثر مما كسبته خلال نوبتها، مضيفة: "لم أكن أدرك أن سلطات مدينة ملبورن لا تزال تحجز السيارات، لإنشاء ممرات لحركة مرور ساعات الذروة، إذ لا يوجد حاليا حركة مرور في ساعات الذروة،" متابعة: "ليس من المنطقي بالنسبة لي أن هناك حاجة لسحب السيارات خلال هذه الفترة، إذ لا يوجد ازدحام لأن معظمهم فقدوا وظائفهم أو يعملون من المنزل." وقالت كاميرون: "أحاول أن أفعل الشيء الصحيح بالذهاب إلى العمل والمساعدة خلال وقت الحاجة، وأرتكبت خطأً بافتراض مناطق خالية".



وقال متحدث باسم مدينة ملبورن، إنه سيتم إعادة مبلغ الغرامة بالكامل، إلى الممرضة، وأوضح، أن السيارة تم سحبها لأنها تشكل "خطرا على السلامة".



ومن جانبها قالت الممرضة إنها مسرورة بالنتيجة، وأعربت عن أملها في أن يشجع عمال الرعاية الصحية الآخرين على الطعن في الغرامات المماثلة، "أعتقد أن مجلس المدينة قام بالشيء الصحيح، بإعادة المال".