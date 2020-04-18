رئيس وزراء مالطا يواجه دعوى بالقتل

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن مالطا تايمز)

وجد رئيس الوزراء المالطي، روبرت ابيلا، نفسه في وضع لا يحسد عندما رفعت المعارضة ومنظمة غير حكومية ضده دعوى جنائية لدى احد المحاكم مالطا تتهمه فيها هو وقائد القوات المسلحة بقتل مهاجرين بعدم تقديم العون لهم وتركهم في عرض البحر يواجهون مصيرهم.

وقال ابيلا إن الشرطة بدأت التحقيق معه ومع قائد القوات المسلحة، جيفري كورمي، بشأن هذه الدعوى، وانبرى ابيلا يدافع عن نفسه قائلا: "في الوقت الذي نركز فيه على صحة الشعب المالطي هناك جهة ما تريدني أن أكون وراء القضبان مدى الحياة".

أضاف: "لكنني أشعر براحة الضمير لأني فعلت ما يمليه على الواجب". موضحا أنه قرر أن يذهب لرئاسة الشرطة ليضع نفس رهن التحقيق.



وبرر عدم تقديم المساعدة للمهاجرين بأن الجزيرة لم تعد ميناءا آمنا لنزول المهاجرين، حيث تركزت موارد البلاد كلها على التعامل مع تفشي وباء كورونا. وقال إنه كان يريد أن يتحدث عن النجاح الذي حققته حكومته في مكافحة الوباء لكن البعض يريد بدلاً من ذلك تقويض عمل الحكومة.



وقدم التجمع المدني "ربيبليكا" هذه الدعوى، والتي رفعها نيابة عنه أربعة من محاميه من بينهم أحد أعضاء المعارضة، جيسون ازوباردي. وتتلخص القضية في أن قاربا كان يحمل 50 مهاجرا غير شرعيا أجبرته السلطات المالطية للعودة الى ليبيا الأسبوع الماضي وتوفي منهم أربعة في رحلة العودة، وسبعة آخرين أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن قضوا أياما في المياه المالطية.

