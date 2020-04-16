وفاة أم مصرية بـ"كورونا" عقب ولادة ووفاة توأمها

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

خيم الحزن على أهالي قرية بني عدي في محافظة بني سويف المصرية، عقب وفاة موظفة بالوحدة المحلية في القرية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بأبو تيج في محافظة أسيوط، بعد أيام قليلة من وفاة توأمها عقب الولادة داخل مستشفى ناصر المركزي.

وشعرت الموظفة بآلام الحمل قبل قرابة 10 أيام، وتوجهت لمستشفى ناصر العام، لتنجب توأم، ويتم وضعهما داخل حضانة الأطفال، لضعفهما، إلا أنهما توفيا في وقت لاحق.

وعقب إنجابها لتوأمين بيومين بدأت تظهر على المتوفاة أعراض دور البرد العادي وبعدها انتقلت للكشف الطبي بمستشفى العزل ببني سويف، وبسحب عينة منها أتضح إيجابية إصابتها بالفيروس، حيث تم نقلها لمستشفى العزل مطلع الأسبوع الحالي، وبعدها بيومين توفي توأمها واحد تلو الأخر، إلا أن أسرتها فوجئت مساء أمس الأربعاء، باتصال هاتفي من المستشفى يفيد وفاتها، وأنه جاري إنهاء إجراءات الدفن والتغسيل والتكفين بالمستشفى عقب حضور أسرتها.