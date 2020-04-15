إيقاف الصلوات بالمساجد والكنائس 3 أسابيع في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أعلنت السلطات السودانية إيقاف إقامة الصلوات لدى المسلمين في المساجد، والمسيحيين في الكنائس، لمدة ثلاثة اسابيع بالعاصمة الخرطوم التي سيحظر فيها التجول نهائيا اعتبارا من السبت، وذلك لكبح انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، في بيان بثه التلفزيون الرسمي "إيقاف الصلوات بكل مساجد وكنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة اسابيع"، وأشار الوزير إلى أن القرار تم بناء على فتوى من مجمع الفقه الإسلامي، وهو أعلى جهة حكومية تعنى بالفتوى.



وأعلنت السلطات السودانية الاثنين فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة اسابيع ابتداء من السبت.



وسجل السودان 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ست حالات وفاة.



وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في جميع مدن البلاد.