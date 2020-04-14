نصائح لتحمي نفسك والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم ورويترز

قدمت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني‏ نصائح وتوصيات نموذجية أصدرتها للجمهور حول كيفية حماية النفس والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها، بما يشمل نظافة اليدين والنظافة التنفسية وممارسات الغذاء المأمون، وجاءت تلك النصائح كالتالي:

نصائح للوقاية من الإصابة فيروس كورونا

• نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.

• عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واغسل يديك.

• تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

• إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكراً واطلع مقدم الرعاية على أسفارك السابقة.

• عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات.

• تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً.

• ينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود.



وأضافت: "أهم هذه الخطوات هي .. هل تم احتواء العدوى لديكم؟"، وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس: "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".