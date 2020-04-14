خبر سار.. عجوز عمرها 107 أعوام تهزم فيروس كورونا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

تغلبت العجوز التركية هافهان كرادنيس،107، على فيروس كورونا حيث أنها أصبحت المريضة الثانية من العمر ذاته التي تتعافي من كورونا.



دخلت هافهان الى المستشفى في إسطنبول قبل أسبوع فقط، بعد أن ظهرت عليها أعراض مرض كورونا، وتعافت من المرض وخرجت من المستشفى في 13 أبريل الجاري.



وعانت هافهان من السعال وارتفاع الحرارة وتم إدخالها إلى مستشفى البحث التعليمي في إسطنبول، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد مرور أسبوع فقط تغلبت على الفيروس ونالت تصفيق الطاقم الطبي وفرحتهم لدى خروجها من المستشفى، على كرسي متحرك برفقة أحد أحفادها. وقالت العجوز كرادنيس: "كان المستشفى جيدا، سأقول ذلك للجميع".



ويعتقد أن هافهان هي أكبر المرضى سنا الذين تمكنوا من هزيمة فيروس كورونا بعد العجوز الهولندية كورنيلا راس التي تمكنت من التعافي في الأسبوع الماضي.



وذكرت صحيفة هولندية أن كورنيلا شعرت بالمرض في 17مارس في اليوم التالي لعيد ميلادها رقم 107، بعد أن حضرت قداسا دينيا في الكنيسة مع الممرضات اللواتي يساعدنها في البيت، وأبلغها الأطباء المشرفين عليها يوم الاثنين الماضي أنها تمكنت من هزيمة الفيروس و التعافي.



