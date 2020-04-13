مخاوف من إثارة مواد مشعة مع استمرار حرائق "تشرنوبل"

المصدر: كييف - د ب أ

يواصل رجال الإطفاء في المنطقة العازلة المحظورة حول محطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا اليوم الاثنين محاولاتهم الحثيثة للسيطرة على حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

ويشارك في جهود الإنقاذ اليوم نحو 400 رجل إطفاء.

ويخشى خبراء البيئة من أن الحرائق قد تثير الرماد المشع على الأرض، ومن احتمال وصول الدخان الملوث بالإشعاع إلى العاصمة كييف.

ويعتبر الانفجار الذي وقع عام 1986 بمفاعل تشيرنوبل، الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من كييف، هو أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وأكدت خدمة الطوارئ الرسمية أنه رغم الحرائق فإن مستويات الإشعاع تبدو في المعدل المقبول.

ولم تعلن السلطات اليوم مساحة الحريق. وكانت السلطات أعلنت قبل يومين أن الحريق يمتد لنحو 3500 هكتار.

وكان إيجور فيرسوف، المسؤول البيئي البارز، قال بعد اندلاع الحريق إن الإشعاع في المنطقة غير المأهولة تقريبا أعلى 16 مرة من المعدلات الطبيعية.

وأرجعت السلطات الحرائق في المنطقة وغيرها من المناطق في أوكرانيا إلى ظروف الطقس الجاف نسبيا.

وبدأت أوكرانيا في تسهيل جولات سياحية إلى الموقع عام 2011 بعد تراجع مستويات الإشعاع التي تسببت فيها الكارثة إلى مستويات وصفتها الحكومة بأنها مسموح بها.

وسجلت أوكرانيا العام الماضي أكبر عدد من السياح إلى المنطقة العازلة لتشيرنوبل، القريبة من حدودها الشمالية مع بيلاروس، حيث زارها أكثر من مئة ألف شخص.