مقدم برنامج شهير يفِر من لندن لقضاء الحجر في الريف

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "ديلي ميرور"

اعترف كريس تارانت، أنه فر من لندن، في بداية تفشي فيروس "كورونا"، لقضاء فترة الحجر، في منزله الثاني في بيركشاير.

وظهر مقدم برنامج "من الذي يريد أن يكون مليونيرا؟"، على برنامج "صباح الخير بريطانيا"، الإثنين، للحديث عن مسابقة الدراما، إلا أن المشاهدين كانوا أكثر اهتمامًا بدراما تارنت الخاصة، إذ كشف أنه غادر منزله في العاصمة قبل أربعة أسابيع، للانتقال إلى منزله الريفي.

وقال الإعلامي الشهير، البالغ من العمر 73 عاماً، "لقد تركنا لندن قبل نحو أربعة أسابيع، وبقينا رهن الحجر المنزلي بمنطقة بعيدة، في بيركشاير، خلال الشهر الماضي،" متابعاً، "إنه أمر مخيف، وما يحدث شيء فظيع." وانتقد المشاهدون تارانت، بسبب اعترافه بأنه فر إلى منزله الثاني، مع مطالبة البعض بتغريمه، من قبل الشرطة.

ومع ذلك، ربما يكون تارانت قد انتقل، بالفعل، قبل أن تتبنى الحكومة إغلاقاً أكثر صرامة، ونصح البريطانيين بعدم القيام بأي رحلات غير ضرورية.

وكتب أحد المشاهدين الغاضبين، "كريس تارانت فر من منزله في لندن إلى منزله الريفي في بيركشاير، مع الكثير من المراعي الخضراء الجميلة. شرطة بيركشاير ستغرمه الآن،" مضيفاً، " كذب تارانت بشأن التوقيت." وقال آخر، " هل يمكنك أن تسأل كريس تارانت لماذا ذهب إلى بيركشاير، قبل 4 أسابيع، ولم يبق في لندن،" متابعاً، "لا داعي للشعور بالأسف على الناس. إبق حيث تعيش."