ماكرون يوبخ ممرضة "مرهقة".. وشعبيته تتراجع بسبب "كورونا"

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "ذي إكسبريس"

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب تعامل حكومته مع الوباء الحالي، وقد أظهر استطلاع رأي صادم أن 75٪ من الفرنسيين يعتقدون أن الحكومة "تكذب بشأن الأزمة".

إلى ذلك، شوهد ماكرون، وهو يوبخ ممرضة، يبدو عليها الإرهاق، وسط أزمة صحية تضرب البلاد منذ أسابيع. ووقع الحادث في وقت قام فيه الرئيس الفرنسي بزيارة مفاجئة لمستشفى، في باريس، في غياب وسائل الإعلام. وسجلت فرنسا 987 حالة وفاة إضافية بـ "كوفيد 19"، مسجلة في المستشفيات ودور التمريض، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من انخفاض عدد المرضى في العناية المركزة، لليوم الثاني على التوالي.

وأظهر مقطع، تداوله مستخدمون على شبكة الانترنت، الرئيس الفرنسي وهو يُجادل ممرضة بشأن تعامل الحكومة، وقد اشتكت الممرضة المعنية، من حال مرافق الرعاية الصحية في العاصمة.

ورداً على ذلك، سُمع ماكرون يقول، "لن أتحمل مسؤولية كل ما تم فعله من قبل."

وردا على ماكرون، الذي قال، "أنت تعرفين أنني الوحيد في عائلتي الذي لا يعمل في مجال الصحة،" قالت الممرضة، "نحن العاملون في الصحة لسنا محظوظون، وغداً قد نكون نحن الذين يرقدون في هذه الأسرة، ونود أن يكون الوضع جيداً لنا وللآخرين، ولكن مع نقص الموظفين، لا يمكننا ذلك."