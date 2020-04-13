الصين تسجل حالتي وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

المصدر: بكين- وام

أعلنت الصين اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بينها 98 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3343 وفاة و82339 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة - في تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" - أن حالتي الوفاة سجلتا في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جاءت الإصابات العشر المحلية بواقع سبع حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ.

وأضافت اللجنة أنه تم أيضا تسجيل ست حالات جديدة مشتبه في إصابتها أمس جميعها وافدة من الخارج، وخرج 88 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77663 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 18 ليبلغ 121 حالة.