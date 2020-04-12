وزير ألماني يفضل الاستلقاء أرضا للاسترخاء

المصدر: برلين - د. ب.أ

في ظل أزمة وباء كورونا وتداعياتها، صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأن لديه نوع خاص من الاسترخاء له فاعلية كبيرة في الوقت الحالي.

وقال شبان (39 عاما) لقناة البث المباشر لصحيفة «بيلد» الألمانية الشهيرة اليوم الأحد: «أحيانا أفضل الاستلقاء على الأرض، حيث يسود الهدوء من حولي. لا اعلم لماذا أشعر بالهدوء وأنا مستلق على الأرض».

وردا على سؤال عن أول أمر يعتزم الوزير القيام به عقب تجاوز أزمة وباء كورونا، قال الوزير: «سوف أعيد الاحتفال بعيد مولدي الأربعين، سيوافق عيد مولدي منتصف مايو القادم، ولكنني لا أرى -وفقا من منظور اليوم- أنه سيكون ممكنا إقامة حفلات كبيرة في منتصف الشهر المقبل».