في تايلاند.. طريقة مبتكرة لحماية المواليد الجدد من «كورونا»

المصدر: ترجمة مكي معمري - «سات سير سات»

لجأ فريق قسم الولادة في مستشفى«برارام»، بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، لطريقة غير مسبوقة، لحماية الأطفال المولودين حديثا، خلال تفشي وباء «كورونا»، وذلك بواسطة شاشة بلاستيكية مثبتة أمام وجوههم.

ونشرت المستشفى صورا تظهر حديثي الولادة يرتدون خوذاً يفترض أن «تحميهم من الرذاذ الذي ينتشر عن طريق السعال أو العطس.»

وأشار المستشفى إلى أن هذا كان أحد الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير راحة البال للأمهات اللواتي يلدن في المستشفى. وقارن مستخدمو الإنترنت الرضع بعمال اللحام الصغار.

وفي تايلاند، هناك نحو 34 إصابة لكل 100 ألف نسمة، في مدينة بوكيت، مقابل 21.6 في بانكوك.

